Тренер «Сосьедада» прокомментировал невызов Захаряна в сборную России

Главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль прокомментировал невызов полузащитника Арсена Захаряна в сборную России.
«Мне хотелось бы поблагодарить Валерия Карпина за то, что он не вызвал Захаряна в сборную и оставил его в клубе, чтобы он лучше адаптировался», – сказал Альгуасиль.
- Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Россиянин взял 12-й номер в испанском клубе.
- Полузащитник может дебютировать за новую команду в пятницу в матче с «Лас-Пальмасом».
Источник: El Desmarque