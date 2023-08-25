Тренер «Сосьедада» прокомментировал невызов Захаряна в сборную России

Главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль прокомментировал невызов полузащитника Арсена Захаряна в сборную России.

«Мне хотелось бы поблагодарить Валерия Карпина за то, что он не вызвал Захаряна в сборную и оставил его в клубе, чтобы он лучше адаптировался», – сказал Альгуасиль.