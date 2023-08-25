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    • Тренер «Сосьедада» прокомментировал невызов Захаряна в сборную России

    Тренер «Сосьедада» прокомментировал невызов Захаряна в сборную России

    Главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль прокомментировал невызов полузащитника Арсена Захаряна в сборную России.

    «Мне хотелось бы поблагодарить Валерия Карпина за то, что он не вызвал Захаряна в сборную и оставил его в клубе, чтобы он лучше адаптировался», – сказал Альгуасиль.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Россиянин взял 12-й номер в испанском клубе.
    • Полузащитник может дебютировать за новую команду в пятницу в матче с «Лас-Пальмасом».

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    Источник: El Desmarque

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