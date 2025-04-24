Стало известно, как смена тренера повлияет на будущее Захаряна в «Сосьедаде»

В «Реал Сосьедаде» прокомментировали ситуацию Арсена Захаряна на фоне прихода нового главного тренера.
- Сегодня клуб объявил об отставке Иманола Альгуасиля по окончании сезона-2024/25.
- Тренер сам решил уйти с занимаемой должности.
- Он возглавляет команду с декабря 2018 года.
«Арсен – большой талант и важный игрок для будущего клуба, и это не изменится», – сообщили в пресс-службе «Сосьедада».
- В этом сезоне из-за проблем со здоровьем Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
- Хавбек восстановится к началу подготовки к следующему сезону.
Источник: «Спорт-Экспресс»