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  • Стало известно, как смена тренера повлияет на будущее Захаряна в «Сосьедаде»

Стало известно, как смена тренера повлияет на будущее Захаряна в «Сосьедаде»

Сегодня, 15:30
1

В «Реал Сосьедаде» прокомментировали ситуацию Арсена Захаряна на фоне прихода нового главного тренера.

  • Сегодня клуб объявил об отставке Иманола Альгуасиля по окончании сезона-2024/25.
  • Тренер сам решил уйти с занимаемой должности.
  • Он возглавляет команду с декабря 2018 года.

«Арсен – большой талант и важный игрок для будущего клуба, и это не изменится», – сообщили в пресс-службе «Сосьедада».

  • В этом сезоне из-за проблем со здоровьем Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
  • Хавбек восстановится к началу подготовки к следующему сезону.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен Альгуасиль Иманол
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Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1745499576
Больше конечно как пациент,а не игрок
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