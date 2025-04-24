Стало известно, как смена тренера повлияет на будущее Захаряна в «Сосьедаде»

В «Реал Сосьедаде» прокомментировали ситуацию Арсена Захаряна на фоне прихода нового главного тренера.

Сегодня клуб объявил об отставке Иманола Альгуасиля по окончании сезона-2024/25.

Тренер сам решил уйти с занимаемой должности.

Он возглавляет команду с декабря 2018 года.

«Арсен – большой талант и важный игрок для будущего клуба, и это не изменится», – сообщили в пресс-службе «Сосьедада».