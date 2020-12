«Реал Сосьедад» заключил новый контракт с главным тренером Альгуасилем

«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Иманолом Альгуасилем.

Стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT| Jokin Aperribay announces that Imanol will continue as a coach until 2023 #Imanol2023 #AurreraReala pic.twitter.com/rdgBmixUOo