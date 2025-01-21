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    • Агент Захаряна назвал причину новой травмы полузащитника «Сосьедада»

    Агент Захаряна назвал причину новой травмы полузащитника «Сосьедада»

    Геннадий Голубин, агент игрока «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

    • Российский футболист не играет с 25 мая.
    • 17 июля он травмировался на тренировке, после чего перенес операцию на правом голеностопе.
    • В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
    • Сейчас хавбек снова в лазарете из-за дискомфорта в лодыжке.

    «Ему дали больше нагрузки, и у него пошло воспаление. Но все будет нормально, через пару дней он начнет тренироваться.

    Пока он работает по индивидуальной программе и пропустит матч с «Лацио». Естественно, ему обидно. Сам этой ситуации раздосадован, но что делать. Вылечится и будет здоров», – заявил Голубин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1737470219
    У Миранчука после перехода в Аталанту сил после тренировок хватало только доползти до кровати Сафонов во время первых тренировок в ПСЖ чувствовал себя ужасно из-за высокого темпа Головин приезжает в сборную и рассказывает о том,что в Монако интенсивность в разы выше А потом мы удивляемся,что наши дохлики на международной арене ничего показать не могут
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