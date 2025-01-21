Агент Захаряна назвал причину новой травмы полузащитника «Сосьедада»

Геннадий Голубин, агент игрока «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Российский футболист не играет с 25 мая.

17 июля он травмировался на тренировке, после чего перенес операцию на правом голеностопе.

В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

Сейчас хавбек снова в лазарете из-за дискомфорта в лодыжке.

«Ему дали больше нагрузки, и у него пошло воспаление. Но все будет нормально, через пару дней он начнет тренироваться.

Пока он работает по индивидуальной программе и пропустит матч с «Лацио». Естественно, ему обидно. Сам этой ситуации раздосадован, но что делать. Вылечится и будет здоров», – заявил Голубин.