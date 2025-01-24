В РПЛ сменился самый дорогой игрок

Вендел и Эдуард Сперцян больше не делят лидерство в списке самых дорогих футболистов РПЛ. Оба по Transfermarkt стоят 20 миллионов евро.
Теперь звание самого дорого игрока лиги отошло к новичку «Зенита» Луису Энрике. Игрок стоит 22 миллиона.
- Сумма сделки по Энрике, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
- «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
- «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.