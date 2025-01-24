В РПЛ сменился самый дорогой игрок

Вендел и Эдуард Сперцян больше не делят лидерство в списке самых дорогих футболистов РПЛ. Оба по Transfermarkt стоят 20 миллионов евро.

Теперь звание самого дорого игрока лиги отошло к новичку «Зенита» Луису Энрике. Игрок стоит 22 миллиона.