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    В РПЛ сменился самый дорогой игрок

    Вендел и Эдуард Сперцян больше не делят лидерство в списке самых дорогих футболистов РПЛ. Оба по Transfermarkt стоят 20 миллионов евро.

    Теперь звание самого дорого игрока лиги отошло к новичку «Зенита» Луису Энрике. Игрок стоит 22 миллиона.

    • Сумма сделки по Энрике, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

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    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии (3)
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    Спартачище
    1737667945
    Игрун в реале стоит 22 ляма а болотные отбашляли 33 ???)))) Не ну а чо, грамотный ход газ миньенеджмента Вся бразилия молится на болотных придурков
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    7:1
    1737667954
    да задрали уже писать про 33 ляма. артур и вендел бесплатно, что ли, достались ботафоге? дебилу ясно, что произведён обмен. кроме дебила ниже.
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