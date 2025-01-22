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    Алеррандро хочет перейти в «Севилью» вместо ЦСКА

    Нападающий «Ред Булл Брагантино» Алеррандро хотел бы перейти в «Севилью», а не в ЦСКА, несмотря на то, что будет меньше зарабатывать в испанской команде.

    Бразильский клуб должен решить, принимать ли предложение от клуба Ла Лиги на сумму около 5 миллионов евро за переход игрока.

    Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 6 миллионов евро за 25-летнего форварда.

    • В прошлом году Алеррандро выступал на правах аренды за «Виторию», провел 52 матча, забил 21 гол, отдал 7 передач.
    • В Серии A он забил 15 голов, став лучшим бомбардиром сезона-2024 наряду с экс-игроком «Зенита» Юри Алберто («Коринтианс»).
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
    • Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

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    Источник: ABC

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    22.01.2025 23:24
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    Комментарии (2)
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    Борис34684
    1737594731
    Непонятно чо все бегают за бразильскими гастарбайтерами, своим уделяйте больше времени.
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    R_a_i_n
    1737606649
    Главное что-бы к нам не хотел.
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