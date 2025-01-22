Алеррандро хочет перейти в «Севилью» вместо ЦСКА

Нападающий «Ред Булл Брагантино» Алеррандро хотел бы перейти в «Севилью», а не в ЦСКА, несмотря на то, что будет меньше зарабатывать в испанской команде.

Бразильский клуб должен решить, принимать ли предложение от клуба Ла Лиги на сумму около 5 миллионов евро за переход игрока.

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 6 миллионов евро за 25-летнего форварда.

В прошлом году Алеррандро выступал на правах аренды за «Виторию», провел 52 матча, забил 21 гол, отдал 7 передач.

В Серии A он забил 15 голов, став лучшим бомбардиром сезона-2024 наряду с экс-игроком «Зенита» Юри Алберто («Коринтианс»).

Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.