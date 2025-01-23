В «Зените» после ухода Клаудиньо заявили, что игрок не оправдывал ожидания

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе в «Аль-Садд» Клаудиньо.

По словам функционера, игрок в этом сезоне играл ниже ожиданий.

«Во-первых, хочу отметить вклад Клаудиньо в наши победы на протяжении тех трех с половиной сезонов, что он провел в «Зените». Первые два с половиной из них, считаю, вообще были блестящими. Игрок показал все свои лучшие качества. Его заслуженно называли художником футбола, в том числе благодаря блестящей технике, видению поля, удару. Конечно, играл свою роль и футбольный артистизм в хорошем смысле этих слов.

В то же время и мы, и сам игрок понимали, что этот сезон он проводит не так, как может и как хотелось бы самому Клаудиньо. Причины для этого были. Надеюсь, что переход в «Аль‑Садд» поможет ему их преодолеть.

Тем более что «Аль-Садд» – самый титулованный клуб Катара. Более того, интерес к футболу в этом регионе мира будет только расти. В том числе после объявления о проведении ЧМ-2034 в Саудовской Аравии. Мы убедились в этом здесь, на играх Суперкубка Катар ‑ ОАЭ 2025 года. И по количеству зрителей, и по тому, как болеют катарские болельщики, приехавшие из ОАЭ.

Мне кажется, у этих болельщиков даже можно кое-чему поучиться и нашим, включая фанатов. В том числе по части того, как они поддерживали свои команды, переживали и оценивали действия футболистов на поле.

Возвращаясь к Клаудиньо, скажу, что ролик «Зенита», где собраны лучшие моменты с участием этого игрока, можно пересматривать бесконечно», – сказал Медведев.