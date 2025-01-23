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    Глушаков ответил, стал ли Селихов легендой «Спартака»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не считает ушедшего вратаря Александра Селихова легендой клуба.

    «Селихов не легенда «Спартака», а хороший игрок, добротный и настоящий, чемпион России. Но слово «легенда» слишком громкое. Для меня легенды – старое поколение «Спартака». Черенков, Титов, Тихонов.

    С Сашей мы поговорили, он рассказал всю историю. Но это останется внутри клуба. Сейчас ему надо играть, а не сидеть в запасе. Он хороший вратарь. Они с Максименко были двумя равноценными голкиперами. Но это конкуренция. Уверен, Селихов не затеряется в российском чемпионате, Европе или арабских странах», – сказал Глушаков.

    • Селихов выступал за «Спартак» с сезона-2016/17.
    • Он провел 102 матча, в которых пропустил 117 голов. Голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • Сообщалось об интересе к Селихову со стороны «Ростова».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2025 22:37
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1737662128
    Значит точно слили и глушак все знает
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