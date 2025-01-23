Глушаков ответил, стал ли Селихов легендой «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не считает ушедшего вратаря Александра Селихова легендой клуба.

«Селихов не легенда «Спартака», а хороший игрок, добротный и настоящий, чемпион России. Но слово «легенда» слишком громкое. Для меня легенды – старое поколение «Спартака». Черенков, Титов, Тихонов.

С Сашей мы поговорили, он рассказал всю историю. Но это останется внутри клуба. Сейчас ему надо играть, а не сидеть в запасе. Он хороший вратарь. Они с Максименко были двумя равноценными голкиперами. Но это конкуренция. Уверен, Селихов не затеряется в российском чемпионате, Европе или арабских странах», – сказал Глушаков.