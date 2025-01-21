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    • Анчелотти сделал заявление о будущем на фоне слухов о летнем уходе из «Реала»

    Анчелотти сделал заявление о будущем на фоне слухов о летнем уходе из «Реала»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил, действительно ли он собирается покинуть мадридский клуб по окончании сезона-2024/25.

    • Сообщалось, что итальянец уже принял решение об уходе, о чем проинформировал руководство.
    • Его вероятным преемником называют Хаби Алонсо из «Байера».
    • Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до 2026 года.

    «Я не решал, что покину «Реал». Надеюсь остаться здесь еще на четыре года вместе с президентом Флорентино Пересом.

    Это было бы идеально, чтобы мы вместе провели большое прощание в 2029 году!» – сказал Анчелотти.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1737468831
    В любом случае,уйдет Анчи или останется,он уже вписал свое имя золотыми буквами в историю клуба
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