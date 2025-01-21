Анчелотти сделал заявление о будущем на фоне слухов о летнем уходе из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил, действительно ли он собирается покинуть мадридский клуб по окончании сезона-2024/25.

Сообщалось, что итальянец уже принял решение об уходе, о чем проинформировал руководство.

Его вероятным преемником называют Хаби Алонсо из «Байера».

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до 2026 года.

«Я не решал, что покину «Реал». Надеюсь остаться здесь еще на четыре года вместе с президентом Флорентино Пересом.

Это было бы идеально, чтобы мы вместе провели большое прощание в 2029 году!» – сказал Анчелотти.