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    Агент: «Скаутинг «Зенита» – один из лучших в мире»

    Агент Паулу Барбоза высоко оценил скаутскую службу «Зенита».

    – Сейчас скаутская служба «Зенита» – лучшая в РПЛ?

    – Скаутинг «Зенита» – один из лучших в мире по работе в Латинской Америке. Они изучают абсолютно всех и принимают очень верные решения. Иногда может быть непонятно, почему «Зенит» покупает молодого бразильца, который еще не успел показать себя в полной мере. Но скаутинг петербуржцев работает на перспективу.

    Они покупают доступных игроков, чтобы потом продать на пике стоимости. Конечно, есть определенный риск, но он оправдывается. Это риск с некоторыми гарантиями. Сейчас все скауты мира знают уровень и способности игроков, которых приобретает «Зенит».

    – Один из таких примеров – это Педро?

    – Да. Они нашли очень молодого, но талантливейшего футболиста, который может принести клубу огромные деньги в перспективе. Интерес к Педро из Европы есть, потому что всем понятно, что это хороший игрок. Трансфер Педро – очень грамотное вложение.

    • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (171,3 миллиона евро).
    • «Зенит» делит лидерство РПЛ с «Краснодаром».
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.01.2025 23:52
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    7:1
    1737666402
    зенит наращивает связи. это самое главное, и медведев, как опытнейший управленец, это понимает лучше всех. со всей бразилией, кроме палмейраса, дружим, и это приносит дивиденды. хотя и палмейрас доволен, из которого покупали артура, хоть и не отдали им клаудиньо. брагантино, коринтианс, сантос, ботафого - оттуда будем забирать мы, а не хряки. в иране связи налажены. лучшие клубы с.аравии и катара теперь тоже с нами. и протоптана дорога в псж, куда однажды заберут энрике, к гадалке не ходи. после паредеса они ломились за малкомом, и должны были его забрать по идее, но там чёт не срослось, или арабы предложили ещё больше. в общем, не суть. но с зенитом дружат - а хряков посылают, либо предлагают оверпрайс за своих игроков. и вот это ГЫ-ГЫ.
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    Спартачище
    1737666734
    Толстый троллинг продолжается))) Все ржут в немытые хари болотным недоумкам, а они все за чистую монету принимают Посмешище
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    7:1
    1737667334
    одна из причин, по которой зенит уважают в латинской америке - платят сразу, не разбивая сумму на десяток платежей в течение нескольких лет. и в следующий раз охотно делают большую скидку, о чём и здесь были соответствующие новости. хрюканы, если сунутся - сразу получат по рылу, затем завышенный ценник, и ещё зениту настучат, что визгуны не на ту территорию влезли, пытаются кого-то забрать. за что, опять же, получат по рылу. как персонаж ниже. гы-гы!
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    Борис34684
    1737682646
    Все правильно, а кто это говорит, конечно бразилец. Куда зинка башляет постоянно и немерено, бразилы и дальше будут нахваливать газпрем зинку, что бы деньги поступали регулярно и много.
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    Дубина
    1737684274
    Пропаном накачали?
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    Skull_Boy
    1737690873
    Да да да, где чуть ли не 90% покупок это провал
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