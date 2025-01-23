Агент: «Скаутинг «Зенита» – один из лучших в мире»

Агент Паулу Барбоза высоко оценил скаутскую службу «Зенита».

– Сейчас скаутская служба «Зенита» – лучшая в РПЛ?

– Скаутинг «Зенита» – один из лучших в мире по работе в Латинской Америке. Они изучают абсолютно всех и принимают очень верные решения. Иногда может быть непонятно, почему «Зенит» покупает молодого бразильца, который еще не успел показать себя в полной мере. Но скаутинг петербуржцев работает на перспективу.

Они покупают доступных игроков, чтобы потом продать на пике стоимости. Конечно, есть определенный риск, но он оправдывается. Это риск с некоторыми гарантиями. Сейчас все скауты мира знают уровень и способности игроков, которых приобретает «Зенит».

– Один из таких примеров – это Педро?

– Да. Они нашли очень молодого, но талантливейшего футболиста, который может принести клубу огромные деньги в перспективе. Интерес к Педро из Европы есть, потому что всем понятно, что это хороший игрок. Трансфер Педро – очень грамотное вложение.