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    Реакция агента Бителло на угрозы «Динамо»

    Майкел Портела, агент полузащитника «Динамо» Бителло, отреагировал на угрозы клуба.

    • «Динамо» отправило в Бразилию официальное письмо с запретом другим клубам вести переговоры с Бителло.
    • Москвичи пригрозили санкциями.
    • Бителло не вернулся в «Динамо» из отпуска и хочет перейти в другой клуб.

    «В «Динамо» знают об интересе крупнейших мировых клубов к Бителло. В клубе все знают, что происходит с игроком.

    Мы ничего не делаем за спиной «Динамо». Такое отношение клуба к нам будет рассмотрено в соответствующем ключе», – цитирует агента журналист Лукас Педроса в твиттере.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.01.2025 23:44
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    Комментарии (5)
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    7:1
    1737665277
    после слов про крупнейшие мировые клубы поржали, наверное, все)
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    Спартачище
    1737666483
    Наглые угольки себя безнаказанность чувствуют Они привыкли, что болотный ховноклуп послушно повышает ЗП в таких случаях А тут вдруг отказ
    Ответить
    The only one
    1737671077
    своих надо воспитывать...
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