Реакция агента Бителло на угрозы «Динамо»

Майкел Портела, агент полузащитника «Динамо» Бителло, отреагировал на угрозы клуба.

«Динамо» отправило в Бразилию официальное письмо с запретом другим клубам вести переговоры с Бителло.

Москвичи пригрозили санкциями.

Бителло не вернулся в «Динамо» из отпуска и хочет перейти в другой клуб.

«В «Динамо» знают об интересе крупнейших мировых клубов к Бителло. В клубе все знают, что происходит с игроком.

Мы ничего не делаем за спиной «Динамо». Такое отношение клуба к нам будет рассмотрено в соответствующем ключе», – цитирует агента журналист Лукас Педроса в твиттере.