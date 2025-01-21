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    Мбаппе объяснил спад в игре в начале сезона

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что мешало ему играть лучше.

    «Я нахожусь в хорошей форме уже месяц или полтора и полон уверенности в своей игре.

    Люди ожидали большего, поэтому звучала критика. Но я не принимаю это на свой счет. Нужно быть спокойным и сосредоточенным. Я знал, что все изменится.

    В чем была проблема? Я много думал в первых матчах, а когда ты слишком много думаешь, то плохо играешь», – заявил 26-летний француз.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1737471048
    Очухался наконец
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    Тинез Розоп
    1737471821
    Жаб из под Парижу привезли. В Испании таких нет по ходу)…
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