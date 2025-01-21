Мбаппе объяснил спад в игре в начале сезона

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что мешало ему играть лучше.

«Я нахожусь в хорошей форме уже месяц или полтора и полон уверенности в своей игре.

Люди ожидали большего, поэтому звучала критика. Но я не принимаю это на свой счет. Нужно быть спокойным и сосредоточенным. Я знал, что все изменится.

В чем была проблема? Я много думал в первых матчах, а когда ты слишком много думаешь, то плохо играешь», – заявил 26-летний француз.