Тренер «Сосьедада» назвал игрока команды, который отказал «Ливерпулю», несмотря на «большие деньги»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль подтвердил, что полузащитник Мартин Субименди отказал «Ливерпулю».

«Мы должны гордиться Субименди. Он сказал «нет» «Ливерпулю», несмотря на большие деньги, предложенные ему.

Для меня «Сосьедад» – самый большой клуб, и я верю, что Субименди думает так же, раз он отказал «Ливерпулю», – сказал Альгуасиль.

Субименди в июле выиграл Евро-2024 в составе сборной Испании.

Ранее им интересовались «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ювентус» и «Барселона».

В прошлом сезоне Субименди забил 4 гола и сделал 1 ассист в 45 матчах.

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