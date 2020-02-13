«Реал Сосьедад» требует от «Барселоны» 70 миллионов за Виллиана Жозе

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль рассказал, при каких условиях форвард его команды Виллиан Жозе перейдет в «Барселону».
«Если они выложат на стол 70 миллионов евро, тогда хорошо, пусть уходит. А пока он наш игрок и хочет остаться. По крайней мере до конца сезона он будет играть за нас», – сказал Альгуасиль.
- 70 миллионов евро – сумма отступных в контракте бразильца.
- Ранее Mundo Deportivo сообщало, что «Барса» договорилась о трансфере Жозе за 35 миллионов.
- В этом сезоне 28-летний нападающий забил восемь голов в 24 матчах.
Источник: AS