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  • «Реал Сосьедад» требует от «Барселоны» 70 миллионов за Виллиана Жозе

«Реал Сосьедад» требует от «Барселоны» 70 миллионов за Виллиана Жозе

13 февраля 2020, 06:53
6

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль рассказал, при каких условиях форвард его команды Виллиан Жозе перейдет в «Барселону».

«Если они выложат на стол 70 миллионов евро, тогда хорошо, пусть уходит. А пока он наш игрок и хочет остаться. По крайней мере до конца сезона он будет играть за нас», – сказал Альгуасиль.

  • 70 миллионов евро – сумма отступных в контракте бразильца.
  • Ранее Mundo Deportivo сообщало, что «Барса» договорилась о трансфере Жозе за 35 миллионов.
  • В этом сезоне 28-летний нападающий забил восемь голов в 24 матчах.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона Виллиан Жозе Альгуасиль Иманол
Комментарии (6)
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Cules2013
1581572614
я чуть не подавился... какие 70 млн? Ему красная цена 35.
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Graceful 713
1581572750
Молодцы! Требуйте, диктуйте условия. Ибо нехрен
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dinar7777dinar
1581581423
Нах нужен.
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Saracen Jr
1581584654
Пусть идёт лесом. В любом случае и за любую цену
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MaxiLeon
1581631089
лучше Коута с Баварии обратно , чем игрока запаса купить
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