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    «Реал Сосьедад» требует от «Барселоны» 70 миллионов за Виллиана Жозе

    Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль рассказал, при каких условиях форвард его команды Виллиан Жозе перейдет в «Барселону».

    «Если они выложат на стол 70 миллионов евро, тогда хорошо, пусть уходит. А пока он наш игрок и хочет остаться. По крайней мере до конца сезона он будет играть за нас», – сказал Альгуасиль.

    • 70 миллионов евро – сумма отступных в контракте бразильца.
    • Ранее Mundo Deportivo сообщало, что «Барса» договорилась о трансфере Жозе за 35 миллионов.
    • В этом сезоне 28-летний нападающий забил восемь голов в 24 матчах.

    Источник: AS

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Graceful 713 1 час назад

      Молодцы! Требуйте, диктуйте условия. Ибо нехрен

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9333

      Cules2013 1 час назад

      я чуть не подавился... какие 70 млн? Ему красная цена 35.

      -1
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