Mundo Deportivo: «Барселона» договорилась о трансфере Виллиана Жозе за 35 миллионов

Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе близок к переходу в «Барселону».
По информации Mundo Deportivo, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 28-летнего футболиста.
Сообщается, что за бразильца каталонский гранд заплатит 35 миллионов евро.
Тем не менее, и «Барса», и «Реал Сосьедад» пока отрицают, что сделка согласована.
- В этом сезоне Жозе забил восемь голов в 24 матчах.
- Форвард знаком главному тренеру «Барселоны» Кике Сетьену по совместной работе в «Лас-Пальмасе».
Источник: Mundo Deportivo