Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Mundo Deportivo: «Барселона» договорилась о трансфере Виллиана Жозе за 35 миллионов

Mundo Deportivo: «Барселона» договорилась о трансфере Виллиана Жозе за 35 миллионов

11 февраля 2020, 21:14
3

Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе близок к переходу в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 28-летнего футболиста.

Сообщается, что за бразильца каталонский гранд заплатит 35 миллионов евро.

Тем не менее, и «Барса», и «Реал Сосьедад» пока отрицают, что сделка согласована.

  • В этом сезоне Жозе забил восемь голов в 24 матчах.
  • Форвард знаком главному тренеру «Барселоны» Кике Сетьену по совместной работе в «Лас-Пальмасе».

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Реал Сосьедад Виллиан Жозе
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1581447801
Дороговато за лавочника, при том не самого молодого и звёздного
Ответить
Saracen Jr
1581453184
уж лучше бы того же фекира взяли
Ответить
pashok.ivanov
1581469455
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ---- http://bit.do/mypres
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+