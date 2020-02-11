Mundo Deportivo: «Барселона» договорилась о трансфере Виллиана Жозе за 35 миллионов

Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе близок к переходу в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 28-летнего футболиста.

Сообщается, что за бразильца каталонский гранд заплатит 35 миллионов евро.

Тем не менее, и «Барса», и «Реал Сосьедад» пока отрицают, что сделка согласована.