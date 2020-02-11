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    Mundo Deportivo: «Барселона» договорилась о трансфере Виллиана Жозе за 35 миллионов

    Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе близок к переходу в «Барселону».

    По информации Mundo Deportivo, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 28-летнего футболиста.

    Сообщается, что за бразильца каталонский гранд заплатит 35 миллионов евро.

    Тем не менее, и «Барса», и «Реал Сосьедад» пока отрицают, что сделка согласована.

    • В этом сезоне Жозе забил восемь голов в 24 матчах.
    • Форвард знаком главному тренеру «Барселоны» Кике Сетьену по совместной работе в «Лас-Пальмасе».

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9324

      Cules2013 3 минуты назад

      Дороговато за лавочника, при том не самого молодого и звёздного

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