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    • В «Сосьедаде» отреагировали на невызов Захаряна в сборную России

    В «Сосьедаде» отреагировали на невызов Захаряна в сборную России

    Пресс-служба «Реал Сосьедада» сообщила, как в клубе отнеслись к тому, что Арсена Захаряна не пригласили на сентябрьский сбор национальной сборной России.

    «Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже высказался о невызове Захаряна в сборную России.

    Наш главный тренер [Иманол Альгуасиль] на предматчевой пресс-конференции поблагодарил Валерия Георгиевича за это», – заявили в «Сосьедаде».

    • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
    • В расширенном составе сборной 36 футболистов, в том числе 6 дебютантов.
    • Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.
    • Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Полузащитник может дебютировать за новую команду в пятницу в матче с «Лас-Пальмасом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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