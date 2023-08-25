В «Сосьедаде» отреагировали на невызов Захаряна в сборную России

Пресс-служба «Реал Сосьедада» сообщила, как в клубе отнеслись к тому, что Арсена Захаряна не пригласили на сентябрьский сбор национальной сборной России.

«Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже высказался о невызове Захаряна в сборную России.

Наш главный тренер [Иманол Альгуасиль] на предматчевой пресс-конференции поблагодарил Валерия Георгиевича за это», – заявили в «Сосьедаде».

Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.

В расширенном составе сборной 36 футболистов, в том числе 6 дебютантов.

Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.

Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.

Полузащитник может дебютировать за новую команду в пятницу в матче с «Лас-Пальмасом».

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