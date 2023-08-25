В «Сосьедаде» отреагировали на невызов Захаряна в сборную России

Пресс-служба «Реал Сосьедада» сообщила, как в клубе отнеслись к тому, что Арсена Захаряна не пригласили на сентябрьский сбор национальной сборной России.

«Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже высказался о невызове Захаряна в сборную России.

Наш главный тренер [Иманол Альгуасиль] на предматчевой пресс-конференции поблагодарил Валерия Георгиевича за это», – заявили в «Сосьедаде».