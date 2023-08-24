Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ Расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор: Карпин выбрал 36 игроков

⚡️ Расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор: Карпин выбрал 36 игроков

24 августа 2023, 12:32
25

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор.

В список Валерия Карпина попали 36 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») Илья Помазун («Урал»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все -«Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин («Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»);

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

  • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
  • О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.
  • Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.

Следите за РПЛ с бонусом до 17000₽ и ставьте на матчи любимой комнаты без риска!

Еще по теме:
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 3
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?» 4
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Джикия Георгий Караваев Вячеслав Комличенко Николай Миранчук Алексей Миранчук Антон Баринов Дмитрий Фомин Даниил Головин Александр Зиньковский Антон Сергеев Иван Сафонов Матвей Чалов Федор Обляков Иван Соболев Александр Глушенков Максим Глебов Данил Хлусевич Даниил Пиняев Сергей Тюкавин Константин Карпин Валерий
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1692870144
А где наша армянская Звездочка?
Ответить
ilichkadr
1692870171
Коллективно пива попить, клубные зарплаты обсудить.............?
Ответить
Давид59
1692871180
Наконец сразимся с Эритреей!
Ответить
odessakmv
1692871543
Шунин???? 4 защитника из СпаМа??? готовимся к рекордным 0-8? Антон Миранчук - каким боком???? Брата повидать, наверное Волков и Егорычев, ну тут наверное - Познакомиться
Ответить
Napaleon Banapart
1692871638
А почему только пять вратарей???
Ответить
jek718875
1692872421
Однако, заметил Ипполит Матвеевич,с таким составом можно всех рвать на куски, если сразу выпустить всех на поле
Ответить
JTherry
1692874242
"состав национальной команды на сентябрьский сбор..." ...с кем играть собирается сборная..? или сбор проводится, чтобы лицо Карпина не забыть..?)
Ответить
seth343
1692875390
Двухсторонку сгоняют.
Ответить
somn
1692876685
Пять защитников Спартака... Что курит Валера?
Ответить
bulls27
1692877416
Ооо Зиньковский в сборной . Осталось ,как Кутепова дать змс хаа ха ах ах , Карпин пивка ,наверное , перепил . Позорище продолжается всего..
Ответить
Главные новости
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
15
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+