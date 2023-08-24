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    • ⚡️ Расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор: Карпин выбрал 36 игроков

    ⚡️ Расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор: Карпин выбрал 36 игроков

    Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор.

    В список Валерия Карпина попали 36 футболистов.

    Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») Илья Помазун («Урал»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);

    Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все -«Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин («Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»);

    Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

    • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
    • О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.
    • Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +14875

      Skull_Boy 3 минуты назад

      Вся элита лавочников, Кержаков, Шунин, Литвинов, Денисов, полудухлый Миранчук, что первый, да и второй и гений нападения Соболев на пару со второй бестолковой дылдой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2520

      jek718875 13 минут назад

      Однако, заметил Ипполит Матвеевич,с таким составом можно всех рвать на куски, если сразу выпустить всех на поле

      0
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      Рейтинг: +414

      Napaleon Banapart 26 минут назад

      А почему только пять вратарей???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      odessakmv 27 минут назад

      Шунин????
      4 защитника из СпаМа??? готовимся к рекордным 0-8?
      Антон Миранчук - каким боком???? Брата повидать, наверное
      Волков и Егорычев, ну тут наверное - Познакомиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21505

      Cleaner 33 минуты назад

      А смысл этого расширенного состава??? Валеру отвлечь от Ростова?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6749

      Давид59 33 минуты назад

      Наконец сразимся с Эритреей!

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      Ответить
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      Рейтинг: +6749

      Давид59 41 минуту назад

      Я бы ещё Фернандеса добавил. Или он с армейцами поцапался?

      0
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      Рейтинг: +5049

      Бомбардиръ 43 минуты назад

      Половина защиты в списке - хрюшки, которые находятся в топе по пропущенным мячам в нынешнем сезоне. Что это такое?

      0
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      Рейтинг: +6749

      Давид59 45 минут назад

      О! Сергеев на повышение пошёл!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19580

      ilichkadr 50 минут назад

      Коллективно пива попить, клубные зарплаты обсудить.............?

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