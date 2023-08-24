⚡️ Расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор: Карпин выбрал 36 игроков

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор.
В список Валерия Карпина попали 36 футболистов.
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») Илья Помазун («Урал»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все -«Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин («Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»);
Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).
- Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
- О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.
- Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.
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