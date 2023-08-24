Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов полузащитника Арсена Захаряна в национальную команду на сентябрьский сбор.

– Впервые за долгое время на сбор приглашены легионеры – Алексей Миранчук и Александр Головин. Но при этом в списке нет Арсена Захаряна и Далера Кузяева, этим летом перебравшихся в Европу. Чем объясняется такой выбор?

– Начну с Далера – он не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с Ираком получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч.

Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе.

Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.

О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.

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