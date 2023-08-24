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    • Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России

    Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов полузащитника Арсена Захаряна в национальную команду на сентябрьский сбор.

    – Впервые за долгое время на сбор приглашены легионеры – Алексей Миранчук и Александр Головин. Но при этом в списке нет Арсена Захаряна и Далера Кузяева, этим летом перебравшихся в Европу. Чем объясняется такой выбор?

    – Начну с Далера – он не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с Ираком получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч.

    Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе.

    • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
    • О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.
    • Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 14:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +157

      Купа Купыч 1 час назад

      От них в сборной и. толку мало.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6758

      Давид59 1 час назад

      Неееее. Так мы Эритрею не обыграем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1081

      партизан84 2 часа назад

      не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет

      0
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