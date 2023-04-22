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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Райо Вальекано
Реал Сосьедад - Райо Вальекано: обзор матча 22 апреля 2023
Реал Сосьедад
22.04.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
59'
А. Серлот
81'
Ф. Лежен (АГ)
57'
И. Палазон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Райо Вальекано
Желтая карточка
А. Муньос
90'
+2
Замена
Б. Мендес
️️️️
Д. Сильва
85'
83'
Замена
У. Лопес
️️️️
И. Баллиу
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Лежен
81'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
81'
79'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. де Томас
79'
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
72'
Желтая карточка
С. Комесанья
68'
Желтая карточка
О. Валентин
67'
Замена
С. Санчес
️️️️
О. Трехо
Замена
М. Чо
️️️️
М. Оярсабаль
62'
Замена
Т. Кубо
️️️️
А. Барренечеа
62'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
М. Мерино
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Серлот
Пас отдал
А. Муньос
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
И. Палазон
46'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
А. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
16
Пачеко
6
Элустондо
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
21
Сильва
7
Барренечеа
9
Серлот
4-2-2-2
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
2
Мумин
11
Гарсия
14
Комесанья
23
Валентин
7
Палазон
8
Трехо
11
Мартин
9
де Томас
23
Мерино
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
23
Мерино
7
Барренечеа
14
Кубо
14
Кубо
7
Барренечеа
21
Сильва
10
Мендес
10
Мендес
21
Сильва
10
Оярсабаль
50
Чо
50
Чо
10
Оярсабаль
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
11
Мартин
29
Чаваррия
29
Чаваррия
11
Мартин
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
20
Баллиу
8
Лопес
8
Лопес
20
Баллиу
8
Трехо
25
Санчес
25
Санчес
8
Трехо
9
де Томас
10
Камельо
10
Камельо
9
де Томас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
58
Андони Субиаурре
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Диего Лопес
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Okko
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