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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 15 апреля 2023
Атлетик
15.04.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 29 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
33'
И. Уильямс
70'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Уильямс
89'
Желтая карточка
Д. Вивиан
83'
82'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Е. Альварес
80'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
78'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
78'
ГОЛ! 2:0!
И. Уильямс
Пас отдал
Р. Гарсия
70'
65'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
62'
Замена
Д. Вивиан
️️️️
А. Капа
62'
61'
Замена
А. Серлот
️️️️
Т. Кубо
61'
Замена
М. Чо
️️️️
М. Оярсабаль
51'
Желтая карточка
И. Субельдия
Желтая карточка
Д. Гарсия
47'
46'
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Горосабель
46'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Б. Мендес
Желтая карточка
Г. Гурусета
45'
+3
Желтая карточка
А. Капа
39'
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
М. Весга
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
6
Весга
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
14
Кубо
21
Сильва
10
Оярсабаль
10
Мендес
2
Капа
3
Вивиан
3
Вивиан
2
Капа
9
Уильямс
21
Эррера
21
Эррера
9
Уильямс
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
2
Горосабель
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Горосабель
21
Сильва
23
Наварро
23
Наварро
21
Сильва
10
Мендес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Мендес
14
Кубо
9
Серлот
9
Серлот
14
Кубо
10
Оярсабаль
50
Чо
50
Чо
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
35
Андер Иру
ВР
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Okko
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