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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эспаньол
Реал Сосьедад - Эспаньол: обзор матча 18 сентября 2022
Реал Сосьедад
18.09.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
17'
А. Серлот
29'
Б. Мендес
19'
Э. Экспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Эспаньол
Замена
И. Субельдия
️️️️
Б. Мендес
89'
Желтая карточка
А. Серлот
88'
85'
Замена
П. Лосано
️️️️
В. Соуза
Желтая карточка
А. Элустондо
84'
Желтая карточка
Б. Мендес
82'
Замена
М. Чо
️️️️
Д. Сильва
82'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Т. Кубо
81'
75'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Э. Экспозито
75'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ф. Калеро
54'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
О. Эль-Хилали
ГОЛ! 2:1!
Б. Мендес
Пас отдал
М. Мерино
29'
19'
ГОЛ! 1:1!
Э. Экспозито
Пас отдал
С. Дардер
ГОЛ! 1:0!
А. Серлот
Пас отдал
Т. Кубо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
16
Пачеко
6
Элустондо
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
10
Мендес
21
Сильва
14
Кубо
9
Серлот
3-3-2-2
25
Фернандес
21
Гомес
6
Кабрера
12
Калеро
23
Эль-Хилали
5
Соуза
5
Оливан
10
Дардер
8
Экспозито
22
Брейтуэйт
13
Хоселу
10
Мендес
5
Субельдия
5
Субельдия
10
Мендес
14
Кубо
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
14
Кубо
21
Сильва
50
Чо
50
Чо
21
Сильва
12
Калеро
22
Видаль
22
Видаль
12
Калеро
5
Соуза
10
Лосано
10
Лосано
5
Соуза
23
Эль-Хилали
7
Пуадо
7
Пуадо
23
Эль-Хилали
8
Экспозито
99
Гомес
99
Гомес
8
Экспозито
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
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