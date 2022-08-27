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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Реал Сосьедад
Эльче - Реал Сосьедад: обзор матча 27 августа 2022
Эльче
27.08.2022, суббота, 18:30
Испания. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
20'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Реал Сосьедад
88'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
А. Горосабель
86'
Желтая карточка
Х. Каррикабуру
Желтая карточка
Й. Мохика
79'
78'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Т. Кубо
78'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Д. Сильва
Замена
Д. Кина
️️️️
О. Маскарель
78'
Замена
Л. Бойе
️️️️
Э. Понсе
61'
Замена
П. Милья
️️️️
Р. Марти
61'
61'
Замена
А. Элустондо
️️️️
И. Субельдия
60'
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
М. Чо
49'
Желтая карточка
И. Субельдия
Замена
Р. Гути
️️️️
Ж. Гумбау
46'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
П. Лирола
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Мерино
34'
Пенальти не реализован!
М. Мерино
Желтая карточка
Т. Моренте
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мендес
Пас отдал
М. Субименди
Желтая карточка
Ж. Гумбау
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эльче
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-2-2-2
13
Бадия
22
Мохика
3
Роко
6
Бигас
14
Лирола
6
Гумбау
8
Маскарель
20
Моренте
10
Кольядо
9
Понсе
9
Марти
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
14
Кубо
21
Сильва
10
Мендес
50
Чо
14
Лирола
13
Паласиос
13
Паласиос
14
Лирола
8
Маскарель
8
Кина
8
Кина
8
Маскарель
6
Гумбау
10
Гути
10
Гути
6
Гумбау
9
Марти
11
Милья
11
Милья
9
Марти
9
Понсе
15
Бойе
15
Бойе
9
Понсе
5
Субельдия
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Субельдия
2
Горосабель
16
Пачеко
16
Пачеко
2
Горосабель
14
Кубо
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
14
Кубо
21
Сильва
7
Барренечеа
7
Барренечеа
21
Сильва
50
Чо
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
50
Чо
Остались в запасе
Эльче
Реал Сосьедад
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Эльче - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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