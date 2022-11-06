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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 06 ноября 2022
Реал Сосьедад
06.11.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
10'
У. Гильямон (АГ)
25'
С. Лино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
Желтая карточка
М. Субименди
90'
Замена
А. Гевара
️️️️
М. Мерино
82'
75'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Ю. Муса
75'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Клюйверт
62'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
У. Гильямон
62'
Замена
У. Дуро
️️️️
М. Андре
Замена
Х. Пачеко
️️️️
Б. Мендес
46'
Замена
Й. Магунаселайя
️️️️
К. Фернандес Луна
46'
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Ильярраменди
46'
29'
Замена
Д. Озкаджар
️️️️
Г. Паулиста
25'
ГОЛ! 1:1!
С. Лино
Пас отдал
У. Гильямон
Красная карточка
А. Элустондо
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Гильямон
10'
Желтая карточка
Д. Рико
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
4-3-1-2
1
Ремиро
15
Рико
5
Субельдия
24
Ле Норман
6
Элустондо
36
Субименди
14
Ильярраменди
23
Мерино
10
Мендес
14
Фернандес Луна
9
Серлот
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Паулиста
5
Джемерт
14
Гайя
22
Гильямон
8
Алмейда
80
Муса
19
Клюйверт
16
Лино
10
Андре
10
Мендес
16
Пачеко
16
Пачеко
10
Мендес
14
Ильярраменди
2
Горосабель
2
Горосабель
14
Ильярраменди
23
Мерино
6
Гевара
6
Гевара
23
Мерино
14
Фернандес Луна
11
Магунаселайя
11
Магунаселайя
14
Фернандес Луна
3
Паулиста
39
Озкаджар
39
Озкаджар
3
Паулиста
80
Муса
20
Фулкье
20
Фулкье
80
Муса
22
Гильямон
6
Гонсалес
6
Гонсалес
22
Гильямон
19
Клюйверт
70
Кастильехо
70
Кастильехо
19
Клюйверт
10
Андре
9
Дуро
9
Дуро
10
Андре
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
58
Андони Субиаурре
ВР
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Давид Сильва
АП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Давид Сильва
АП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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