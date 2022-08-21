Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 21 августа 2022
Реал Сосьедад
21.08.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
6'
А. Исак
1'
Р. Левандовски
66'
У. Дембеле
68'
Р. Левандовски
79'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
85'
Замена
С. Роберто
️️️️
Ф. де Йонг
85'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Гави
79'
ГОЛ! 1:4!
А. Фати
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Элустондо
78'
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
М. Мерино
78'
72'
Замена
Ж. Альба
️️️️
У. Дембеле
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Д. Сильва
69'
Замена
М. Чо
️️️️
Т. Кубо
69'
Замена
Р. Наварро
️️️️
А. Исак
69'
68'
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Фати
66'
ГОЛ! 1:2!
У. Дембеле
Пас отдал
А. Фати
64'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Бальде
64'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Торрес
51'
Желтая карточка
Р. Араухо
Желтая карточка
Р. Ле Норман
41'
Желтая карточка
А. Элустондо
21'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
6'
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Бальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Рафинья
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
24
Ле Норман
6
Элустондо
36
Субименди
23
Мерино
10
Мендес
21
Сильва
14
Кубо
9
Исак
4-3-2-1
1
тер Стеген
33
Араухо
15
Кристенсен
24
Гарсия
3
Бальде
8
Педри
21
де Йонг
6
Гави
14
Торрес
10
Дембеле
9
Левандовски
6
Элустондо
2
Горосабель
2
Горосабель
6
Элустондо
21
Сильва
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
21
Сильва
9
Исак
23
Наварро
23
Наварро
9
Исак
23
Мерино
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
23
Мерино
14
Кубо
50
Чо
50
Чо
14
Кубо
21
де Йонг
6
Роберто
6
Роберто
21
де Йонг
10
Дембеле
18
Альба
18
Альба
10
Дембеле
6
Гави
19
Кессье
19
Кессье
6
Гави
14
Торрес
31
Фати
31
Фати
14
Торрес
3
Бальде
11
Рафинья
11
Рафинья
3
Бальде
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Барселона
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
11:25
2
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Флик оценил разгром «Сабаха» «Барселоной»
08:15
1
Флик побил рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов
00:11
1
Лига чемпионов. «Барселона» легко обыграла «Сабах» в Баку (4:1)
Вчера, 22:42
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
11:25
2
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Флик оценил разгром «Сабаха» «Барселоной»
08:15
1
Флик побил рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов
00:11
1
Лига чемпионов. «Барселона» легко обыграла «Сабах» в Баку (4:1)
Вчера, 22:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+