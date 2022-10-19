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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Мальорка
Реал Сосьедад - Мальорка: обзор матча 19 октября 2022
Реал Сосьедад
19.10.2022, среда, 21:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
4'
М. Мерино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Мальорка
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Б. Мендес
82'
81'
Желтая карточка
К. Гренье
77'
Замена
Абдон
️️️️
Анхель
77'
Замена
А. Санчес
️️️️
Р. Батталья
77'
Замена
К. Гренье
️️️️
Ф. Руссо
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
А. Горосабель
75'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Т. Кубо
75'
69'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Д. Родригес
Замена
М. Субименди
️️️️
Д. Сильва
66'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Гевара
65'
63'
Желтая карточка
П. Маффео
Желтая карточка
А. Гевара
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Мерино
Пас отдал
Б. Мендес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
42
Джонатан Гомес
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Абдон
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
15
Рико
6
Элустондо
16
Пачеко
2
Горосабель
23
Мерино
6
Гевара
10
Мендес
21
Сильва
14
Кубо
9
Серлот
3-2-2-2-1
1
Райкович
4
Руссо
21
Раильо
22
Настасич
20
Гонсалес
24
Маффео
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
21
Ндиайе
9
Анхель
2
Горосабель
24
Ле Норман
24
Ле Норман
2
Горосабель
14
Кубо
23
Наварро
23
Наварро
14
Кубо
21
Сильва
36
Субименди
36
Субименди
21
Сильва
10
Мендес
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Мендес
6
Гевара
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
6
Гевара
6
Батталья
6
Санчес
6
Санчес
6
Батталья
4
Руссо
19
Гренье
19
Гренье
4
Руссо
14
Родригес
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Родригес
9
Анхель
9
Абдон
9
Абдон
9
Анхель
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Мальорка
58
Андони Субиаурре
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
42
Джонатан Гомес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
42
Джонатан Гомес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Реал Сосьедад - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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