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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Осасуна
Реал Сосьедад - Осасуна: обзор матча 31 декабря 2022
Реал Сосьедад
31.12.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
22'
Б. Мендес
64'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Осасуна
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Серлот
87'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Д. Сильва
81'
Замена
А. Мартин
️️️️
Т. Кубо
81'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Б. Мендес
80'
78'
Замена
Э. Абде
️️️️
Х. Крус
77'
Замена
Э. Барха
️️️️
Л. Авила
Замена
Р. Наварро
️️️️
М. Чо
75'
Желтая карточка
Б. Мендес
68'
66'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Л. Торро
66'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
У. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
А. Серлот
Пас отдал
Б. Мендес
64'
58'
Замена
Кике
️️️️
А. Орос
57'
Желтая карточка
М. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Б. Мендес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
15
Пабло Марин
АП
16
Андер Мартин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-1-3-2
1
Ремиро
15
Рико
5
Субельдия
24
Ле Норман
6
Элустондо
36
Субименди
10
Мендес
21
Сильва
14
Кубо
50
Чо
9
Серлот
3-3-2-1-1
13
Айтор
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
23
Санчес
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
6
Авила
21
Сильва
2
Горосабель
2
Горосабель
21
Сильва
50
Чо
23
Наварро
23
Наварро
50
Чо
10
Мендес
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Мендес
9
Серлот
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Серлот
14
Кубо
16
Мартин
16
Мартин
14
Кубо
6
Торро
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Торро
15
Гарсия
14
Гарсия
14
Гарсия
15
Гарсия
3
Крус
10
Эз Абде
10
Эз Абде
3
Крус
6
Авила
11
Барха
11
Барха
6
Авила
10
Орос
19
Кике
19
Кике
10
Орос
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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