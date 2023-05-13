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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Жирона
Реал Сосьедад - Жирона: обзор матча 13 мая 2023
Реал Сосьедад
13.05.2023, суббота, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 2
Завершен
Жирона
5'
М. Оярсабаль (П)
24'
Д. Сильва
37'
Я. Коуто
45+3'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Жирона
Желтая карточка
М. Субименди
90'
+5
90'
+1
Замена
Хуанпе
️️️️
И. Мартин
90'
+1
Замена
А. Калленс
️️️️
Р. Рикельме
87'
Вторая желтая
О. Ромеу
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
81'
Желтая карточка
А. Барренечеа
78'
71'
Замена
Р. Артеро
️️️️
Я. Коуто
71'
Замена
Рейньер
️️️️
К. Стуани
Замена
А. Барренечеа
️️️️
И. Субельдия
63'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
М. Оярсабаль
63'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
62'
60'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
Х. Эрнандес
55'
Желтая карточка
А. Мартинес
49'
Желтая карточка
О. Ромеу
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
К. Стуани
Пас отдал
Р. Рикельме
Желтая карточка
Р. Ле Норман
38'
37'
ГОЛ! 2:1!
Я. Коуто
Пас отдал
В. Цыганков
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Т. Кубо
24'
Желтая карточка
И. Субельдия
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Оярсабаль
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
19
Рейньер
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
21
Сильва
14
Кубо
9
Серлот
4-1-1-3-1
13
Газзанига
27
Коуто
22
Мартинес
14
Буэно
15
Эрнандес
5
Лопес
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
17
Рикельме
7
Стуани
10
Оярсабаль
16
Пачеко
16
Пачеко
10
Оярсабаль
5
Субельдия
7
Барренечеа
7
Барренечеа
5
Субельдия
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
15
Эрнандес
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
23
Мартин
6
Хуанпе
6
Хуанпе
23
Мартин
17
Рикельме
18
Калленс
18
Калленс
17
Рикельме
27
Коуто
36
Артеро
36
Артеро
27
Коуто
7
Стуани
19
Рейньер
19
Рейньер
7
Стуани
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Жирона
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Реал Сосьедад - Жирона
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Okko
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