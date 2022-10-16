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Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 16 октября 2022
Сельта
16.10.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
39'
Я. Аспас
30'
А. Ильярраменди
54'
И. Субельдия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
Желтая карточка
А. Маркесин
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Барренечеа
Желтая карточка
О. Мингеса
82'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Ф. Серви
79'
Желтая карточка
К. Перес
78'
76'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Д. Сильва
75'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Т. Кубо
69'
Желтая карточка
И. Субельдия
68'
Желтая карточка
Д. Сильва
68'
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Горосабель
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Вейга
65'
Замена
О. Мингеса
️️️️
У. Мальо
65'
54'
ГОЛ! 1:2!
И. Субельдия
Пас отдал
Б. Мендес
Желтая карточка
У. Мальо
49'
46'
Замена
М. Мерино
️️️️
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Й. Ларсен
45'
+8
45'
+4
Желтая карточка
М. Субименди
45'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
39'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Ильярраменди
28'
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Муньос
24'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-2-1-3
1
Маркесин
22
Галан
4
Айду
14
Нуньес
22
Мальо
8
Бельтран
10
Вейга
14
Родригес
22
Ларсен
10
Аспас
10
Серви
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
14
Ильярраменди
10
Мендес
21
Сильва
14
Кубо
9
Серлот
22
Мальо
30
Мингеса
30
Мингеса
22
Мальо
10
Вейга
23
Перес
23
Перес
10
Вейга
10
Серви
9
Пасьенса
9
Пасьенса
10
Серви
3
Муньос
15
Рико
15
Рико
3
Муньос
2
Горосабель
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Горосабель
14
Ильярраменди
23
Мерино
23
Мерино
14
Ильярраменди
21
Сильва
23
Наварро
23
Наварро
21
Сильва
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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0 : 0
08.11.2026
Леванте
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Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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