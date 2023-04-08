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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 08 апреля 2023
Реал Сосьедад
08.04.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
45+2'
М. Оярсабаль
60'
Т. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
86'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
Б. Майорал
Замена
А. Элустондо
️️️️
Б. Мендес
84'
Замена
М. Чо
️️️️
Д. Сильва
84'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
79'
72'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Н. Максимович
72'
Замена
К. Аленья
️️️️
М. Эль-Хаддади
72'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Т. Кубо
66'
Замена
А. Серлот
️️️️
М. Оярсабаль
65'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кубо
Пас отдал
М. Мерино
60'
58'
Замена
А. Алгобия
️️️️
Л. Милья
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
А. Гевара
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
45'
+2
Пенальти не реализован!
М. Оярсабаль
44'
20'
Желтая карточка
Л. Милья
Желтая карточка
А. Гевара
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
24
Ле Норман
16
Пачеко
2
Горосабель
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
21
Сильва
14
Кубо
10
Мендес
4-2-1-3
13
Сорья
22
Суарес
15
Альдрете
22
Дуарте
2
Джене
88
Максимович
6
Милья
10
Порту
19
Унал
9
Майорал
16
Эль-Хаддади
10
Мендес
6
Элустондо
6
Элустондо
10
Мендес
6
Гевара
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
6
Гевара
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Серлот
9
Серлот
10
Оярсабаль
21
Сильва
50
Чо
50
Чо
21
Сильва
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
16
Эль-Хаддади
10
Аленья
10
Аленья
16
Эль-Хаддади
88
Максимович
12
Вильяр
12
Вильяр
88
Максимович
6
Милья
27
Алгобия
27
Алгобия
6
Милья
9
Майорал
20
Сеоане
20
Сеоане
9
Майорал
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Okko
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