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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 09 октября 2022
Реал Сосьедад
09.10.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
33'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Вильярреал
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
90'
+1
Замена
Р. Наварро
️️️️
Т. Кубо
87'
Желтая карточка
А. Сола
82'
81'
Замена
А. Манди
️️️️
К. Фемения
81'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Д. Ло Чельсо
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
А. Элустондо
81'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Б. Мендес
81'
79'
Желтая карточка
П. Торрес
Желтая карточка
А. Элустондо
75'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Д. Сильва
74'
Замена
М. Чо
️️️️
А. Серлот
74'
Желтая карточка
Б. Мендес
68'
65'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
64'
Замена
А. Баэна
️️️️
Ф. Коклен
Желтая карточка
Д. Сильва
55'
46'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Й. Пино
46'
Замена
Н. Джексон
️️️️
А. Данжума
44'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
ГОЛ! 1:0!
Б. Мендес
Пас отдал
М. Мерино
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
16
Пачеко
6
Элустондо
20
Сола
36
Субименди
23
Мерино
10
Мендес
21
Сильва
14
Кубо
9
Серлот
4-2-1-3
28
Рульи
17
Фемения
14
Торрес
39
Альбиоль
23
Педраса
6
Капу
13
Коклен
10
Парехо
10
Пино
20
Ло Чельсо
7
Данжума
6
Элустондо
24
Ле Норман
24
Ле Норман
6
Элустондо
14
Кубо
23
Наварро
23
Наварро
14
Кубо
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
21
Сильва
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
21
Сильва
9
Серлот
50
Чо
50
Чо
9
Серлот
17
Фемения
2
Манди
2
Манди
17
Фемения
13
Коклен
10
Баэна
10
Баэна
13
Коклен
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
20
Ло Чельсо
7
Данжума
11
Джексон
11
Джексон
7
Данжума
10
Пино
25
Моралес
25
Моралес
10
Пино
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
25
Пепе Рейна
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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