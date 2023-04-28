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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал Сосьедад
Осасуна - Реал Сосьедад: обзор матча 28 апреля 2023
Осасуна
28.04.2023, пятница, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
6'
С. Эррера (АГ)
90'
Т. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Х. Монкайола
90'
90'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кубо
Пас отдал
М. Мерино
88'
Желтая карточка
И. Субельдия
Желтая карточка
М. Санчес
84'
77'
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Элустондо
77'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Д. Сильва
Замена
П. Ибаньес
️️️️
А. Орос
74'
Замена
Л. Торро
️️️️
И. Муньос
74'
Замена
Л. Авила
️️️️
Э. Барха
69'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Р. Пенья
69'
Желтая карточка
Х. Крус
68'
63'
Замена
А. Серлот
️️️️
К. Фернандес Луна
63'
Замена
Т. Кубо
️️️️
А. Барренечеа
Замена
А. Будимир
️️️️
Кике
61'
46'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
М. Чо
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
23
Санчес
3
Крус
15
Эрнандес
7
Пенья
8
Муньос
10
Орос
7
Монкайола
16
Гомес
11
Барха
19
Кике
4-2-2-2
1
Ремиро
6
Элустондо
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
21
Сильва
7
Барренечеа
50
Чо
14
Фернандес Луна
8
Муньос
6
Торро
6
Торро
8
Муньос
10
Орос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Орос
7
Пенья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Пенья
11
Барха
6
Авила
6
Авила
11
Барха
19
Кике
17
Будимир
17
Будимир
19
Кике
6
Элустондо
2
Горосабель
2
Горосабель
6
Элустондо
50
Чо
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
50
Чо
21
Сильва
10
Мендес
10
Мендес
21
Сильва
7
Барренечеа
14
Кубо
14
Кубо
7
Барренечеа
14
Фернандес Луна
9
Серлот
9
Серлот
14
Фернандес Луна
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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