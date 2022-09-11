Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 11 сентября 2022
Хетафе
11.09.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
45+5'
Э. Унал
48'
К. Аленья
50'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Д. Дуарте
90'
+5
Желтая карточка
Д. Суарес
86'
82'
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
А. Серлот
74'
Желтая карточка
А. Горосабель
70'
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Сола
Замена
Порту
️️️️
К. Аленья
70'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Б. Майорал
70'
Желтая карточка
Х. Иглесиас
56'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Ф. Ангилери
52'
50'
ГОЛ! 2:1!
Б. Мендес
Пас отдал
М. Чо
ГОЛ! 2:0!
К. Аленья
Пас отдал
Э. Унал
48'
46'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Б. Турриэнтес
46'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Т. Кубо
ГОЛ! 1:0!
Э. Унал
45'
+5
Желтая карточка
К. Аленья
41'
38'
Замена
М. Чо
️️️️
У. Садик
Пенальти не реализован!
Б. Майорал
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Алекс Ревуэльта
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Порту
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
22
Дуарте
23
Митрович
17
Альварес
26
Ангилери
22
Суарес
27
Алгобия
88
Максимович
10
Аленья
19
Унал
20
Майорал
4-3-1-2
1
Ремиро
20
Сола
5
Субельдия
16
Пачеко
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
8
Турриэнтес
14
Кубо
9
Серлот
6
Садик
26
Ангилери
2
Иглесиас
2
Иглесиас
26
Ангилери
10
Аленья
10
Порту
10
Порту
10
Аленья
20
Майорал
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
20
Майорал
20
Сола
2
Горосабель
2
Горосабель
20
Сола
8
Турриэнтес
21
Сильва
21
Сильва
8
Турриэнтес
14
Кубо
10
Мендес
10
Мендес
14
Кубо
9
Серлот
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
9
Серлот
6
Садик
50
Чо
50
Чо
6
Садик
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Алекс Ревуэльта
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Алекс Ревуэльта
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Реал Сосьедад
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:03
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:03
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+