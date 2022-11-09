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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 09 ноября 2022
Севилья
09.11.2022, среда, 21:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
44'
Р. Мир
20'
А. Серлот
36'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
90'
Желтая карточка
Х. Пачеко
Замена
А. Янузай
️️️️
Э. Ламела
90'
73'
Замена
Р. Наварро
️️️️
А. Сола
Замена
Т. Делэни
️️️️
О. Торрес
64'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
64'
61'
Замена
П. Марин
️️️️
Д. Сильва
46'
Замена
И. Субельдия
️️️️
М. Субименди
46'
Замена
А. Гевара
️️️️
М. Мерино
Замена
Х. Хордан
️️️️
Иско
46'
Замена
К. Салас
️️️️
К. Рекик
46'
ГОЛ! 1:2!
Р. Мир
Пас отдал
А. Теллес
44'
Желтая карточка
О. Торрес
40'
36'
ГОЛ! 0:2!
Б. Мендес
Пас отдал
М. Мерино
Желтая карточка
Х. Навас
34'
Красная карточка
Т. Ньянзу
34'
31'
Желтая карточка
М. Мерино
Красная карточка
И. Ракитич
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Пас отдал
М. Мерино
10'
Замена
Т. Кубо
️️️️
К. Фернандес Луна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
22
Иско
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
5
Фернандо
ОП
27
Томас Делэни
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-3-2-1
37
Буну
13
Теллес
23
Ньянзу
4
Рекик
16
Навас
11
Ракитич
8
Гудель
8
Торрес
22
Иско
9
Ламела
17
Мир
4-2-2-2
1
Ремиро
20
Сола
24
Ле Норман
16
Пачеко
15
Рико
36
Субименди
23
Мерино
10
Мендес
21
Сильва
14
Фернандес Луна
9
Серлот
4
Рекик
4
Салас
4
Салас
4
Рекик
8
Торрес
27
Делэни
27
Делэни
8
Торрес
22
Иско
19
Хордан
19
Хордан
22
Иско
9
Ламела
24
Янузай
24
Янузай
9
Ламела
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
36
Субименди
5
Субельдия
5
Субельдия
36
Субименди
23
Мерино
6
Гевара
6
Гевара
23
Мерино
20
Сола
23
Наварро
23
Наварро
20
Сола
21
Сильва
15
Марин
15
Марин
21
Сильва
14
Фернандес Луна
14
Кубо
14
Кубо
14
Фернандес Луна
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Сусо
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Сусо
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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