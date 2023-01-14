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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 14 января 2023
Реал Сосьедад
14.01.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
25'
А. Серлот
37'
Т. Кубо
62'
М. Оярсабаль (П)
40'
О. Сансет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
Желтая карточка
М. Субименди
90'
+4
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Б. Мендес
89'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
83'
76'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
76'
Замена
И. Муньяин
️️️️
Н. Уильямс
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Элустондо
76'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Д. Сильва
76'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Т. Кубо
76'
66'
Замена
О. Саррага
️️️️
Д. Гарсия
66'
Замена
А. Паредес
️️️️
О. Сансет
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Оярсабаль
62'
60'
Красная карточка
Е. Альварес
58'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Г. Гурусета
Желтая карточка
И. Субельдия
52'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Серлот
49'
Желтая карточка
А. Серлот
48'
43'
Желтая карточка
Д. Гарсия
40'
ГОЛ! 2:1!
О. Сансет
Пас отдал
Ю. Бершиче
Желтая карточка
Т. Кубо
38'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кубо
Пас отдал
Д. Сильва
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Серлот
Пас отдал
И. Субельдия
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
15
Рико
5
Субельдия
24
Ле Норман
6
Элустондо
36
Субименди
23
Мерино
10
Мендес
21
Сильва
14
Кубо
9
Серлот
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
6
Элустондо
2
Горосабель
2
Горосабель
6
Элустондо
10
Мендес
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Мендес
21
Сильва
23
Наварро
23
Наварро
21
Сильва
9
Серлот
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Серлот
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
8
Сансет
4
Паредес
4
Паредес
8
Сансет
14
Дани Гарсия
6
Саррага
6
Саррага
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
10
Муньяин
10
Муньяин
10
Уильямс
11
Гурусета
7
Беренгер
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
15
Пабло Марин
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Хулен Агирресабала
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
15
Пабло Марин
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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