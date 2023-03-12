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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал Сосьедад
Мальорка - Реал Сосьедад: обзор матча 12 марта 2023
Мальорка
12.03.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
50'
Л. Кан Ин
3'
К. Фернандес Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Реал Сосьедад
90'
+6
Желтая карточка
А. Серлот
90'
Красная карточка
М. Мерино
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Кан Ин
82'
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Руис де Галаррета
82'
81'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Д. Гонсалес
79'
70'
Замена
М. Чо
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
Анхель
️️️️
Д. Родригес
68'
63'
Замена
А. Серлот
️️️️
К. Фернандес Луна
ГОЛ! 1:1!
Л. Кан Ин
Пас отдал
Абдон
50'
Замена
Абдон
️️️️
Х. Коста
46'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Т. Кадевере
46'
41'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
Желтая карточка
Д. Родригес
11'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Маффео
21
Раильо
22
Настасич
24
Коста
20
Гонсалес
14
Баба
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
14
Родригес
9
Кадевере
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
24
Ле Норман
16
Пачеко
15
Рико
23
Мерино
36
Субименди
10
Мендес
21
Сильва
10
Оярсабаль
14
Фернандес Луна
16
Руис де Галаррета
6
Батталья
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
6
Санчес
6
Санчес
7
Кан Ин
9
Кадевере
21
Ндиайе
21
Ндиайе
9
Кадевере
24
Коста
9
Абдон
9
Абдон
24
Коста
14
Родригес
9
Анхель
9
Анхель
14
Родригес
21
Сильва
14
Кубо
14
Кубо
21
Сильва
14
Фернандес Луна
9
Серлот
9
Серлот
14
Фернандес Луна
10
Оярсабаль
50
Чо
50
Чо
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Мальорка
Реал Сосьедад
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Мальорка - Реал Сосьедад
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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