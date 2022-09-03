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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 03 сентября 2022
Реал Сосьедад
03.09.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
55'
У. Садик
5'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
Желтая карточка
М. Мерино
90'
+8
85'
Замена
И. Грбич
️️️️
Я. Облак
Замена
А. Сола
️️️️
А. Горосабель
83'
79'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Я. Карраско
79'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Мората
Желтая карточка
А. Горосабель
73'
Замена
А. Элустондо
️️️️
И. Субельдия
71'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Чо
71'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Сильва
71'
63'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Р. Де Пауль
61'
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
И. Субельдия
57'
ГОЛ! 1:1!
У. Садик
Пас отдал
М. Чо
55'
46'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
С. Ньигес
Замена
У. Садик
️️️️
А. Серлот
46'
35'
Желтая карточка
М. Льоренте
Желтая карточка
М. Чо
35'
Желтая карточка
М. Субименди
28'
24'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
12'
Желтая карточка
С. Ньигес
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
6
Альберто Морено
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-2-2-2
1
Ремиро
3
Муньос
24
Ле Норман
5
Субельдия
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
21
Сильва
10
Мендес
50
Чо
9
Серлот
2-5-1-2
13
Облак
20
Хименес
17
Рейнилду
28
Витсель
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Ньигес
6
Коке
10
Карраско
79
Феликс
21
Мората
5
Субельдия
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Субельдия
2
Горосабель
20
Сола
20
Сола
2
Горосабель
50
Чо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
50
Чо
21
Сильва
14
Кубо
14
Кубо
21
Сильва
9
Серлот
6
Садик
6
Садик
9
Серлот
13
Облак
13
Грбич
13
Грбич
13
Облак
10
Карраско
22
Эрмосо
22
Эрмосо
10
Карраско
8
Ньигес
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
8
Ньигес
21
Мората
10
Корреа
10
Корреа
21
Мората
7
Де Пауль
7
Гризманн
7
Гризманн
7
Де Пауль
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
6
Альберто Морено
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
6
Альберто Морено
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
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