Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Райо Вальекано - Реал Сосьедад: обзор матча 21 января 2023
Райо Вальекано
21.01.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
15'
А. Серлот
36'
А. Барренечеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Баллиу
84'
Замена
А. Мартин
️️️️
С. Камельо
83'
81'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
П. Марин
70'
Замена
Р. Наварро
️️️️
А. Барренечеа
Замена
Р. Нтека
️️️️
О. Трехо
67'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
И. Палазон
67'
65'
Замена
Й. Оласагасти
️️️️
Д. Сильва
65'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Серлот
65'
Замена
А. Мартин
️️️️
Б. Мендес
Замена
С. Комесанья
️️️️
У. Лопес
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Барренечеа
Пас отдал
А. Элустондо
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
15
Пабло Марин
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Лежен
20
Баллиу
8
Лопес
6
Сисс
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
4-1-3-2
1
Ремиро
6
Элустондо
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Рико
14
Ильярраменди
10
Мендес
21
Сильва
7
Барренечеа
9
Серлот
15
Марин
8
Лопес
14
Комесанья
14
Комесанья
8
Лопес
8
Трехо
11
Нтека
11
Нтека
8
Трехо
20
Баллиу
25
Санчес
25
Санчес
20
Баллиу
7
Палазон
9
Фалькао
9
Фалькао
7
Палазон
10
Камельо
11
Мартин
11
Мартин
10
Камельо
21
Сильва
8
Оласагасти
8
Оласагасти
21
Сильва
7
Барренечеа
23
Наварро
23
Наварро
7
Барренечеа
9
Серлот
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Серлот
10
Мендес
16
Мартин
16
Мартин
10
Мендес
15
Марин
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
15
Марин
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
Вчера, 22:31
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
Вчера, 22:31
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+