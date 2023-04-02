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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 02 апреля 2023
Вильярреал
02.04.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
77'
Д. Парехо (П)
81'
Н. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
Вторая желтая
Н. Джексон
90'
+1
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Баэна
87'
Замена
Х. Куэнка
️️️️
П. Торрес
87'
87'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Д. Сильва
87'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
М. Мерино
87'
Замена
А. Сола
️️️️
А. Горосабель
Желтая карточка
Н. Джексон
82'
ГОЛ! 2:0!
Н. Джексон
Пас отдал
Й. Пино
81'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Парехо
77'
76'
Желтая карточка
Д. Сильва
75'
Желтая карточка
М. Субименди
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
73'
71'
Замена
М. Чо
️️️️
Т. Кубо
71'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Серлот
Желтая карточка
Х. Фойт
65'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Р. Террац
62'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Х. Луис Моралес
62'
Желтая карточка
П. Рейна
53'
27'
Желтая карточка
И. Субельдия
Желтая карточка
Р. Террац
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Николас Джексон
ПВ
23
Хессем Хассан
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Рейна
23
Педраса
2
Манди
14
Торрес
8
Фойт
11
Террац
10
Парехо
10
Баэна
21
Чуквуэзе
10
Пино
25
Моралес
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
14
Кубо
21
Сильва
10
Мендес
9
Серлот
25
Моралес
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
25
Моралес
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
14
Торрес
4
Куэнка
4
Куэнка
14
Торрес
10
Баэна
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Баэна
11
Террац
11
Джексон
11
Джексон
11
Террац
2
Горосабель
20
Сола
20
Сола
2
Горосабель
23
Мерино
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
23
Мерино
9
Серлот
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Серлот
21
Сильва
7
Барренечеа
7
Барренечеа
21
Сильва
14
Кубо
50
Чо
50
Чо
14
Кубо
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
23
Хессем Хассан
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
23
Хессем Хассан
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
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