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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 02 мая 2023
Реал Сосьедад
02.05.2023, вторник, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Реал
47'
Т. Кубо
85'
А. Барренечеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Реал
90'
+2
Желтая карточка
Родриго
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Д. Сильва
89'
87'
Желтая карточка
Начо
ГОЛ! 2:0!
А. Барренечеа
Пас отдал
Д. Сильва
85'
82'
Замена
С. Аррибас
️️️️
М. Асенсио
79'
Желтая карточка
Д. Себальос
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
74'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Т. Кубо
74'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
И. Субельдия
64'
63'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Т. Кроос
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Горосабель
63'
61'
Вторая желтая
Д. Карвахаль
59'
Замена
А. Родригес
️️️️
М. Диас
53'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
ГОЛ! 1:0!
Т. Кубо
47'
Желтая карточка
А. Горосабель
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
24
Ле Норман
5
Субельдия
2
Горосабель
23
Мерино
36
Субименди
10
Оярсабаль
21
Сильва
14
Кубо
9
Серлот
4-1-2-2-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
22
Рюдигер
6
Начо
3
Милитао
14
Чуамени
25
Себальос
8
Кроос
11
Родриго
10
Асенсио
9
Диас
2
Горосабель
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Горосабель
5
Субельдия
16
Пачеко
16
Пачеко
5
Субельдия
21
Сильва
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
21
Сильва
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
8
Кроос
17
Васкес
17
Васкес
8
Кроос
10
Асенсио
11
Аррибас
11
Аррибас
10
Асенсио
9
Диас
30
Родригес
30
Родригес
9
Диас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Okko
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