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    Гвардиола хочет заменить Сильву Иско

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва объявил, что покинет команду следующим летом. Главный тренер Хосеп Гвардиола уже определился, кем бы хотел заменить испанца.

    По сведениям Marca, специалист хочет видеть в Манчестере атакующего футболиста «Реала» Иско. Ранее появлялась информация, что «Сити» готов выплатить за испанца 75 миллионов евро.

    • Контракт Иско с «Реалом» действует до 2021 года.
    • В минувшем сезоне игрок провел 37 матчей, забил шесть голов, сделал голевой пас.
    • «Манчестер Сити» – действующий чемпион Англии.

    Источник: Marca

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