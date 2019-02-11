Don Balon: «Манчестер Сити» предложит за Иско 75 миллионов

Дон Балабалон в своём репертуаре...
По информации Don Balon, «Манчестер Сити» летом собирается предложить «Реалу» 75 миллионов евро за полузащитника Иско.
Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола ищет долгосрочную замену 33-летнему Давиду Силве в центре поля.
- Ранее сообщалось, что мадридцы отказались продавать испанца «Сити» за 50 миллионов.
- В этом сезоне Иско провел за «Реал» 25 матчей, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.
- Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 75 миллионов.