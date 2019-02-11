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    Don Balon: «Манчестер Сити» предложит за Иско 75 миллионов

    По информации Don Balon, «Манчестер Сити» летом собирается предложить «Реалу» 75 миллионов евро за полузащитника Иско.

    Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола ищет долгосрочную замену 33-летнему Давиду Силве в центре поля.

    • Ранее сообщалось, что мадридцы отказались продавать испанца «Сити» за 50 миллионов.
    • В этом сезоне Иско провел за «Реал» 25 матчей, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.
    • Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 75 миллионов.

    Источник: Don Balon

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    11.02.2019 12:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 февраля 2019, 20:17

      Дон Балабалон в своём репертуаре...

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 11 февраля 2019, 18:44

      Нужно отпускать Иско, но есть варианты обмена... почему бы Реалу не требовать взамен Сане, Стерлинга или Жезуса...

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 11 февраля 2019, 17:37

      Редкий талант,но в Реале закис,как и Бейл.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 17:09

      Игрок хороший ,но Реал просто так его не отдаст.

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 11 февраля 2019, 14:42

      Может Дону Балону предложить Галоперидола? Никак не успокаивается!

      1
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      Рейтинг: +30

      MrConstantine 11 февраля 2019, 14:23

      Адекватное предложение.
      .у пепа заиграет!А Реал потеряет очередной талант ....

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