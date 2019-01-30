Okdiario: «Реал» отказался продавать Иско в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

«Манчестер Сити» продолжает попытки приобрести полузащитника «Реала» Иско.

По информации Okdiario, английский клуб предложил мадридцев 50 миллионов за испанца, но «Реал» ответил отказом.

В мадридском клуб не собираются спешить с продажей футболиста. Руководство белых считает, что плохая форма хавбека связана с его конфликтом с главным тренером Сантьяго Солари. Поэтому «Реал» намерен подождать с трансфером Иско как минимум до конца сезона.