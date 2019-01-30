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    Okdiario: «Реал» отказался продавать Иско в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

    «Манчестер Сити» продолжает попытки приобрести полузащитника «Реала» Иско.

    По информации Okdiario, английский клуб предложил мадридцев 50 миллионов за испанца, но «Реал» ответил отказом.

    В мадридском клуб не собираются спешить с продажей футболиста. Руководство белых считает, что плохая форма хавбека связана с его конфликтом с главным тренером Сантьяго Солари. Поэтому «Реал» намерен подождать с трансфером Иско как минимум до конца сезона.

    • В текущем сезоне полузащитник принял участие в 24-х матчах «Реала», отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
    • Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 2022 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает Иско в 75 миллионов евро.

    Источник: Okdiario

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    30.01.2019 17:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 30 января 2019, 20:56

      Да он сейчас и 50 не стоит, бревном стал золотой мальчик

      4
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 30 января 2019, 19:26

      Охренеть!Эти умные отдали за Стоунза 50млн,За Мареза больше 50ти,и за Иско 50млн? Да пошли они нах...

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 19:17

      Конечно он стоит дороже.

      0
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      Рейтинг: +12345

      DeStar 30 января 2019, 18:51

      Хотя емое, я ж забыл, это ведь реал! Тогда отдать иско в аренду за 4 ляма в год. Как хамеса, ковачича. А самим сосать лапу с вечнотравмированным бэйлом, убитым бензема и так далее)

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      Рейтинг: +12345

      DeStar 30 января 2019, 18:42

      не, 50 это слишком уже. Не старый. уровень все его прекрасно знают. Он конечно не коутиньо условно, но уровень не ниже чем у него. Ну это ИМХО. Просто по телу одинаковые и по возрасту, потому и сравнил) продать за 50 это позорище.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 18:28

      Если там будут менять Солари, то с распродажей игроков повременят, тем более за такие бабки.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 30 января 2019, 17:39

      Хрен им, а не Иско по дешевке. Ну и что, что конфликт. Работы много - хоть бы и унитазы драить на базе. Тренеры приходят и уходят, а чистота - залог здоровья.

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