Okdiario: «Реал» отказался продавать Иско в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

Да он сейчас и 50 не стоит, бревном стал золотой мальчик
«Манчестер Сити» продолжает попытки приобрести полузащитника «Реала» Иско.
По информации Okdiario, английский клуб предложил мадридцев 50 миллионов за испанца, но «Реал» ответил отказом.
В мадридском клуб не собираются спешить с продажей футболиста. Руководство белых считает, что плохая форма хавбека связана с его конфликтом с главным тренером Сантьяго Солари. Поэтому «Реал» намерен подождать с трансфером Иско как минимум до конца сезона.
- В текущем сезоне полузащитник принял участие в 24-х матчах «Реала», отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
- Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 2022 года.
- Портал Transfermarkt оценивает Иско в 75 миллионов евро.