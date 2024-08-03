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Давид Силва
Давид Силва
Завершил карьеру
11 октября 1986 (39)
#7 | Полузащитник
178 см | 77 кг
Кабо-Верде | Португалия
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Новости
Публикации
Деограсия ответил, какого футболиста хотел бы увидеть в «Оренбурге»: «К сожалению, он завершил карьеру»
2024.08.03 10:50
Только 2 футболиста забивали в топ-5 лигах Европы на протяжении последних 19 лет
2023.01.12 08:40
Давид Силва забил в день рождения и установил рекорд Примеры
2023.01.08 18:18
Де Брюйне побил клубный рекорд «Манчестер Сити» по числу ассистов в АПЛ
2022.10.03 10:51
Давид Сильва оштрафован за драку на испанском карнавале
2022.09.23 11:55
Агуэро – самый титулованный игрок в истории «Манчестер Сити»
2021.05.12 11:45
Daily Mail: «Манчестер Сити» готов потратить на трансферы более 100 миллионов, чтобы догнать «Ливерпуль»
2019.11.12 19:31
6
200 побед Давида Силвы за 289 матчей – самый быстрый результат в истории АПЛ
2019.09.28 22:49
2
Компани забивает в девяти сезонах АПЛ
2019.05.07 08:13
Гвардиола: «Давид Силва играет невероятно. Ему 33 года, и он выступает на таком уровне»
2019.02.16 23:14
3
Силва: «Завершение карьеры в сборной? Я рад, что могу больше времени проводить с сыном»
2018.11.10 17:39
Озил – лучший создатель голевых моментов в топ-5 лиг Европы за последние 12 лет
2018.10.16 00:48
4
Силва станет четвертым испанцем, сыгравшим 250 матчей в АПЛ
2018.08.19 15:03
1
AS: Йерро выбрал игроков для серии послематчевых пенальти с Россией
2018.06.29 01:35
9
Де Брюйне – главный претендент на награду лучшему плеймейкеру АПЛ
2018.04.19 09:07
2
Силва, Жезус, Стерлинг – в основе «Сити» на матч с «Ливерпулем»; у гостей Салах сыграет с первых минут
2018.04.10 20:38
Силва покинул расположение сборной Испании по личным обстоятельствам
2018.03.24 15:25
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» и стал победителем турнира
2018.02.25 21:23
5
Зинченко вошел в сборную января АПЛ по версии InStat
2018.02.10 14:15
2
Де Брюйне: «Манчестер Сити» играет ради Силвы»
2018.01.25 12:51
3
Давид Сильва стал первым за 130 лет футболистом, выигравшим подряд 23 клубных матча
2018.01.21 10:28
11
Кэррик поддержал Давида Силву, сын которого родился недоношенным
2018.01.04 18:50
Гвардиола: «Личная жизнь Силвы важнее футбола. Он вернется, когда решит свои проблемы»
2018.01.01 19:30
5
Фото
«Манчестер Сити» подписал новый контракт с Давидом Силвой
2017.11.30 17:36
1
Хурадо: «У России есть шансы на удачный исход матча с Испанией»
2017.11.14 10:03
5
Давид Силва может не сыграть против России
2017.11.14 00:15
Силва в ворота Коста-Рики забил 700-й гол сборной Испании в истории
2017.11.12 08:26
Гвардиола: «Мне хочется, чтобы Силва остался в «Манчестер Сити»
2017.10.14 14:28
Давид Силва будет получать в «Манчестер Сити» 150 тысяч в неделю
2017.10.11 11:31
Пике покинул расположение сборной Испании
2017.10.08 01:53
2
1
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