Силва станет четвертым испанцем, сыгравшим 250 матчей в АПЛ

В 15:30 по московскому времени «Манчестер Сити» примет «Хаддерсфилд» в рамках второго тура чемпионата Англии.

Полузащитник хозяев Давид Силва вошел в стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы. Для 32-летнего игрока встреча станет 250-й в Премьер-лиги. Футболист станет четвертым испанцем в истории, достигнувшим этой отметки.

Прежде 250 игр в главной лиге Англии сыграли Микель Артета (284 матча суммарно), Хосе Рейна (285) и Сеск Фабрегас (344).

Силва пополнил состав «горожан» в июле 2010 года, перейдя из «Валенсии» за 28,75 миллионов евро. На его счету три чемпионства Англии, три победы в Кубке Лиги, две – в Суперкубке Испании, одна – в Кубке.