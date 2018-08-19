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    Силва станет четвертым испанцем, сыгравшим 250 матчей в АПЛ

    В 15:30 по московскому времени «Манчестер Сити» примет «Хаддерсфилд» в рамках второго тура чемпионата Англии.

    Полузащитник хозяев Давид Силва вошел в стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы. Для 32-летнего игрока встреча станет 250-й в Премьер-лиги. Футболист станет четвертым испанцем в истории, достигнувшим этой отметки.

    Прежде 250 игр в главной лиге Англии сыграли Микель Артета (284 матча суммарно), Хосе Рейна (285) и Сеск Фабрегас (344).

    Силва пополнил состав «горожан» в июле 2010 года, перейдя из «Валенсии» за 28,75 миллионов евро. На его счету три чемпионства Англии, три победы в Кубке Лиги, две – в Суперкубке Испании, одна – в Кубке.

    Источник: Skysports

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    19.08.2018 15:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 18:55

      хорошее достижение но до Фабрегаса вряд ли дотянется)

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