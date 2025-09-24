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Хаддерсфилд Таун
€ 12 млн
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Англия. Первая лига
Стадион:
Джон Смит'с
Сайт:
http://www.htafc.com
Тренер:
Нил Уорнок
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Результаты
Расписание
Таблица
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
Трансляция
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Видео
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Видео
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
2024.01.07 19:00
1
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
2022.07.29 23:53
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
2022.07.24 10:58
«Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» сыграют в финале плей-офф за место в АПЛ
2022.05.18 07:20
«Хаддерсфилд» стал первым финалистом плей-офф за выход в АПЛ
2022.05.17 00:38
Кубок Англии. «Ноттингем Форест» прошел в 1/4 финала, где сыграет с «Ливерпулем»
2022.03.08 00:25
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
2022.03.04 13:16
«Челси» планирует продать Анджорина и Брою
2022.03.02 08:51
Фото
«Хаддерсфилд» арендовал Анджорина у «Челси» до конца сезона
2022.01.31 17:26
Фото
Анджорин попрощался с «Локомотивом» перед трансфером в «Хаддерсфилд». Москвичи подтвердили уход игрока
2022.01.31 01:07
1
«Челси» прервет аренду Анджорина в «Локомотив» и отдаст игрока в «Хаддерсфилд» (The Athletic)
2022.01.30 21:22
3
Томас из «Хаддерсфилда» вышел в лидеры по ассистам в сезоне среди игроков топ-4 лиг Англии
2022.01.08 17:36
Экс-форвард «Локомотива» Ниасс пополнил «Хаддерсфилд»
2021.03.26 22:45
Фото
Помните новость про форму «Хаддерсфилда»? Это оказалось шуткой
2019.07.19 14:46
5
Фото
«Хаддерсфилд» представил новую форму. Логотип спонсора на ней проходит через всю футболку
2019.07.17 13:19
3
Кэмпбелл: «Дзюба идеально подошел бы «Кардиффу», «Хаддерсфилду» или «Эвертону»
2019.06.07 16:54
15
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» и стал вторым, «Челси» занял 3 место
2019.05.12 18:55
4
Экс-тренер «Хаддерсфилда» Вагнер возглавил «Шальке»
2019.05.09 22:20
Янг: «Борьба за топ-4 – это не то, о чем мы хотим говорить. Мы хотим трофеев и титулов»
2019.05.05 20:11
3
АПЛ. «МЮ» упустил победу над аутсайдером «Хаддерсфилдом», «Челси» разгромил «Уотфорд»
2019.05.05 17:56
2
«Кардифф» вылетел из АПЛ
2019.05.04 23:56
2
Салах, Мане и Кейта установили рекорд АПЛ
2019.04.27 09:23
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Впервые за 13 лет «Ливерпуль» одержал 10 побед подряд
2019.04.27 06:57
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Тренер «Хаддерсфилда» – после разгрома от «Ливерпуля»: «Надеюсь, Клопп возьмет в этом сезоне титул АПЛ»
2019.04.27 01:24
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Клопп: «Хаддерсфилд» гораздо сильнее, чем это отражает счет на табло»
2019.04.27 00:49
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