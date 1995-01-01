«Хаддерсфилд» арендовал Анджорина у «Челси» до конца сезона

Экс-полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин перешел в «Хаддерсфилд» из «Челси» на правах аренды.

20-летний англичанин будет играть в клубе из Чемпионшипа до конца сезона.

«Локо» арендовал хавбека у «Челси» в начале сентября.

20-летний англичанин провел 9 матчей и забил 1 гол.

«Хаддерсфилд» идет в Чемпионшипе 7-м.

Анджорин попрощался с «Локомотивом» перед трансфером в «Хаддерсфилд». Москвичи подтвердили уход игрока

«Челси» прервет аренду Анджорина в «Локомотив» и отдаст игрока в «Хаддерсфилд» (The Athletic)

Анджорин не вернется в «Локо» из-за ухода Рангника. Он может перейти в «Саутгемптон»