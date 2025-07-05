«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера

«Торино» приобрел полузащитника Фаустино Адеболу Рашида Анджорина. Клуб объявил об этом 4 июля 2025 года.

Анджорин перешел в «Торино» из «Эмполи» на правах временного соглашения. Условия сделки включают обязательство выкупа при выполнении определенных условий. Контракт с игроком заключен до 30 июня 2028 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Анджорин родился 23 ноября 2001 года в Англии. Он воспитанник академии «Челси», дебютировал за основную команду 25 сентября 2019 года в матче Кубка лиги против «Гримсби Таун». В Лиге чемпионов игрок впервые вышел на поле 8 декабря 2020 года в матче против «Краснодара», который завершился со счетом 1:1. «Челси» выиграл Лигу чемпионов в тот год.

Ранее Анджорин выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. Затем он играл за «Хаддерсфилд Таун» и «Портсмут». В прошлом сезоне в составе «Эмполи» полузащитник провел 22 матча в Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Анджорин играл за все юношеские сборные Англии, от U15 до U20.