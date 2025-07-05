Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера

«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера

5 июля, 10:06

«Торино» приобрел полузащитника Фаустино Адеболу Рашида Анджорина. Клуб объявил об этом 4 июля 2025 года.

Анджорин перешел в «Торино» из «Эмполи» на правах временного соглашения. Условия сделки включают обязательство выкупа при выполнении определенных условий. Контракт с игроком заключен до 30 июня 2028 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Анджорин родился 23 ноября 2001 года в Англии. Он воспитанник академии «Челси», дебютировал за основную команду 25 сентября 2019 года в матче Кубка лиги против «Гримсби Таун». В Лиге чемпионов игрок впервые вышел на поле 8 декабря 2020 года в матче против «Краснодара», который завершился со счетом 1:1. «Челси» выиграл Лигу чемпионов в тот год.

Ранее Анджорин выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. Затем он играл за «Хаддерсфилд Таун» и «Портсмут». В прошлом сезоне в составе «Эмполи» полузащитник провел 22 матча в Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Анджорин играл за все юношеские сборные Англии, от U15 до U20.

  • Анджорин дебютировал за основную команду «Челси» в Кубке лиги.
  • Его первый матч в Лиге чемпионов за «Челси» завершился со счетом 1:1.
  • Он представлял Англию в юношеских сборных шести разных возрастных категорий (от U15 до U20).

Еще по теме:
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
«Челси» прибыл на сбор в США в составе 29 игроков. Анджорин – в списке 1
«Челси» планирует продать Анджорина и Брою
Источник: официальный сайт «Торино»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Эмполи Торино Локомотив Анджорин Фаустино
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
33
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Все новости
Все новости
«Милан» рассматривает трех нападающих
00:24
ФотоИммобиле вернулся в Серию А
Вчера, 17:51
1
Фото39-летний Джеко вернулся в Серию A
Вчера, 16:29
2
Стало известно, почему Сперцян не перешел в клуб Серии A
Вчера, 12:37
3
Аллегри подтвердил переход обладателя «Золотого мяча» в «Милан»
7 июля
Варди не дали перейти в итальянский клуб: осталось три варианта
6 июля
3
Фото«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
5 июля
Фото«Ювентус» объявил о переходе 45-миллионного свободного агента
4 июля
2
Новый клуб Шомуродова договорился с «Ромой»
4 июля
Фото«Милан» выкупил опорника сборной Италии
3 июля
«Интер» провел экстренное собрание из-за конфликта игроков
2 июля
2
На Осимхена нацелился один из топ-клубов Италии
1 июля
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
30 июня
3
«Милан» объявил об уходе двух нападающих
29 июня
«Милан» купит хавбека за 23+2 миллиона евро
28 июня
Мората сменит команду в третий раз за год
25 июня
Директор «Милана» прокомментировал трансфер Модрича
25 июня
Тареми сообщил партнерам по «Интеру» о своем положении в Иране
25 июня
«Милан» выбирает между тремя защитниками
24 июня
«Интер» выкупил полузащитника «Ромы»
24 июня
Погба пожаловался на «Ювентус»: «Я не понимал, почему так происходит»
23 июня
«Милан» подпишет украинского футболиста
23 июня
«Интер» продал сына Станковича
23 июня
4
Буффон заблокировал назначение Моуринью в сборную Италии
20 июня
2
Фото«Парма» назначила главным 29-летнего тренера
19 июня
Гаттузо прокомментировал назначение в сборную Италии
19 июня
«Ювентус» и «Милан» обсуждают обмен игроками
17 июня
1
Определился новый клуб 39-летнего Джеко
16 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 