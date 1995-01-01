«Челси» планирует продать Анджорина и Брою

«Челси» готовится летом продать полузащитника Фаустино Анджорина. Вырученные средства будут направлены на трансферы на вход, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Evening Standard. Сейчас игрок в аренде в «Хаддерсфилде».
То же самое касается форварда Армандо Брои, который в аренде в «Саутгемптоне».
- С сентября по январь Анджорин был в аренде в «Локомотиве».
- Анджорин – воспитанник «Челси».
- Выкупить Брою готов «Саутгемптон».
Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе. Есть минимум три потенциальных покупателя
Кристенсен перейдет в «Барсу» с вероятностью в 99% (Жерар Ромеро)
Тухель: «С «Ливерпулем» был великолепный матч, никаких сожалений»