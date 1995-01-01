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    «Челси» планирует продать Анджорина и Брою

    «Челси» готовится летом продать полузащитника Фаустино Анджорина. Вырученные средства будут направлены на трансферы на вход, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Evening Standard. Сейчас игрок в аренде в «Хаддерсфилде».

    То же самое касается форварда Армандо Брои, который в аренде в «Саутгемптоне».

    • С сентября по январь Анджорин был в аренде в «Локомотиве».
    • Анджорин – воспитанник «Челси».
    • Выкупить Брою готов «Саутгемптон».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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