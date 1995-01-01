«Челси» планирует продать Анджорина и Брою

«Челси» готовится летом продать полузащитника Фаустино Анджорина. Вырученные средства будут направлены на трансферы на вход, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Evening Standard. Сейчас игрок в аренде в «Хаддерсфилде».

То же самое касается форварда Армандо Брои, который в аренде в «Саутгемптоне».

С сентября по январь Анджорин был в аренде в «Локомотиве».

Анджорин – воспитанник «Челси».

Выкупить Брою готов «Саутгемптон».

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