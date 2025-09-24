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  • «Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 20:35
Хаддерсфилд Таун
24.09.2025, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
18' Ф. Фоден 74' Савиньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
12
Джош Фини
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
26
Бен Уайлс
(К) ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
38
Daniel Vost
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
(К) ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Divine Mukasa
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хаддерсфилд Таун
1
Оуэн Гудман
ВР
27
Jay Smith-Sway
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
24
Cameron Ashia
ЦП
19
Лео Каслдайн
АП
25
Боян Радулович
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
61
Kaden Braithwaite
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Reigan Heskey
ЦФ
18
Jaden Heskey
ЦФ
3-4-1-2
21
Николлс
23
Рауэн
3
Уоллес
12
Фини
26
Уайлс
38
18
Касуму
2
Серенсен
10
Харнесс
19
Чарльз
17
Редмонд
3-3-3-1
1
Траффорд
82
Льюис
15
Аке
6
Стоунз
6
Гонсалес
27
Нуньес
14
14
Бобб
33
О'Райли
47
Фоден
22
Савиньо
2
Серенсен
27
27
2
Серенсен
17
Редмонд
24
24
17
Редмонд
10
Харнесс
19
Каслдайн
19
Каслдайн
10
Харнесс
19
Чарльз
25
Радулович
25
Радулович
19
Чарльз
18
Касуму
10
Мэй
10
Мэй
18
Касуму
6
Гонсалес
27
Филлипс
27
Филлипс
6
Гонсалес
47
Фоден
14
Рейндерс
14
Рейндерс
47
Фоден
22
Савиньо
11
11
22
Савиньо
33
О'Райли
18
18
33
О'Райли
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
1
Оуэн Гудман
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
61
Kaden Braithwaite
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Оуэн Гудман
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
61
Kaden Braithwaite
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
6
8
Офсайды
3
1
Количество передач
257
791
Сейвы
5
0
Точность передач %
75
94
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Хаддерсфилд Таун» против «Манчестер Сити», 1/16 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»

«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Хаддерсфилд Таун
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