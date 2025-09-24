24.09.2025, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд Таун
3-4-1-2
21
Николлс
23
Рауэн
3
Уоллес
12
Фини
26
Уайлс
38
18
Касуму
2
Серенсен
10
Харнесс
19
Чарльз
17
Редмонд
3-3-3-1
1
Траффорд
82
Льюис
15
Аке
6
Стоунз
6
Гонсалес
27
Нуньес
14
14
Бобб
33
О'Райли
47
Фоден
22
Савиньо
2
Серенсен
27
27
2
Серенсен
17
Редмонд
24
24
17
Редмонд
10
Харнесс
19
Каслдайн
19
Каслдайн
10
Харнесс
19
Чарльз
25
Радулович
25
Радулович
19
Чарльз
18
Касуму
10
Мэй
10
Мэй
18
Касуму
6
Гонсалес
27
Филлипс
27
Филлипс
6
Гонсалес
47
Фоден
14
Рейндерс
14
Рейндерс
47
Фоден
22
Савиньо
11
11
22
Савиньо
33
О'Райли
18
18
33
О'Райли
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
1
Оуэн Гудман
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
61
Kaden Braithwaite
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Оуэн Гудман
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
61
Kaden Braithwaite
ЦЗ
12
Stephen Mfuni
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
6
8
Офсайды
3
1
Количество передач
257
791
Сейвы
5
0
Точность передач %
75
94
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Хаддерсфилд Таун» против «Манчестер Сити», 1/16 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»