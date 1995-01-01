АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» и стал вторым, «Челси» занял 3 место

«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» (2:0) во встрече заключительного 38-го тура АПЛ. Несмотря на это, мерсисайдцы остались вторыми в таблице, отстав от «Манчестер Сити» на одно очко.

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном», уступая по ходу матча. «Челси» и «Лестер» счет не открыли.

В итоге «Челси» финишировал на третьем месте, «Тоттенхэм» отстал на один балл.

«Арсенал» завершил сезон на пятой строчке и вместе в «Манчестер Юнайтед» (6) выступит в Лиге Европы.

Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мане, 17; 2:0 – Мане, 82.

Тоттенхэм – Эвертон – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дайер, 3; 1:1 – Уолкотт, 69; 1:2 – Тосун, 72; 2:2 – Эриксен, 75.

Лестер – Челси – 0:0

Манчестер Юнайтед – Кардифф – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мендес-Лэйнг, 23: 0:2 – Мендес-Лэйнг, 54.

Бернли – Арсенал – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Обамеянг, 52; 0:2 – Обамеянг, 63; 1:2 – Барнс, 65; 1:3 – Нкетиа, 90+4.

Кристал Пэлас – Борнмут – 5:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Батшуайи, 24; 2:0 – Батшуайи, 32; 3:0 – Симпсон, 37 (автогол); 3:1 – Лерма, 45; 3:2 – Айб, 56; 4:2 – ван Анхольт, 65; 4:3 – Кинг, 73; 5:3 – Таунсенд, 80.

Саутгемптон – Хаддерсфилд – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Редмонд, 41; 1:1 – Притчард, 55.

Уотфорд – Вест Хэм – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Нобл, 15; 0:2 – Ланзини, 39; 1:2 – Деулофеу, 47; 1:3 – Арнаутович, 71; 1:4 – Нобл, 80 (с пенальти).

Фулхэм – Ньюкасл – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Шелви, 9; 0:2 – Перес, 11; 0:3 – Шер, 61; 0:4 – Рондон, 90+1.

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